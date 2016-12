Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Loïc Nottet n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler de lui. Million Eyes, le dernier titre du chanteur vient d’être élu meilleure chanson de l’année.

Loïc Nottet finit l’année 2016 en beauté. Le vainqueur de la saison 6 de Danse avec les stars, avec sa partenaire Denitsa Ikonomova, a travaillé dur depuis de nombreux mois pour présenter à ses fans un nouvel album à la hauteur de leurs attentes. Et le moins que l’on puisse dire c’est que la mission est réussie puisque son clip sur le titre Million Eyes a d’ores et déjà battu des records de vues sur Youtube (3,4 millions). De nombreuses dates de sa tournée sont d’ores et déjà complètes. Loïc Nottet a eu également le bonheur d’apprendre une autre bonne nouvelle. Le jeune chanteur belge vient de battre un nouveau record.



Son titre Million Eyes, extrait de son nouvel album apparaître, a été sacré meilleur single de l’année 2016 par le site wiwibloggs. Le Belge de 20 ans a de quoi être fier puisqu’il prend la tête d’un classement de plus de 50 titres et bat même le titre d’Amir : On dirait. On se demande bien ce qui pourrait désormais arrêter l’ascension fulgurante de Loïc Nottet dont la cote de popularité ne cesse d’augmenter. A n’en pas douter, l’année 2017 devrait réserver de nombreuses surprises pour celui qui représentait la Belgique à l’Eurovision en 2015 et qui est passé par The Voice Belgique.



Loic Nottet en duo avec Pietra sur l'Aigle Noir