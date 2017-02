Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

A l'occasion du Grand Show de Danse avec les stars, diffusé samedi soir sur TF1, les meilleurs danseurs de l'émission ont revêtu leurs plus beaux habits pour un prime inédit placé sous le signe de la danse. Loïc Nottet, le lauréat de la saison 5 de l'émission n'aurait loupé le spectacle sous aucun prétexte. Avec sa partenaire de danse, la jolie Denitsa Ikonomova, le chanteur Belge s'est, une fois de plus, hissé dans la peau de Sia le temps de trois minutes. Souvenez-vous, l'année dernière, la chorégraphie sur Chandelier avait été acclamée de tous et avait récolté quatre 10/10. Les deux danseurs, qui n'ont rien perdu de leur complicité ont, à nouveau, bluffé les juges et le public qui leur ont attribué la même note à l'issue de la prestation. En fin de soirée, Pietragalla a convié celui qu'elle surnomme son "petit prince" sur scène pour une danse ensorcelante.

Loic Nottet, star des réseaux sociaux

Très adulé sur les réseaux sociaux, la prestation de Loïc Nottet et Denitsa Ikonomova lors du prime de samedi soir a suscité une vague de commentaires sans précédent. "Merci Loïc de nous avoir faire revivre cette super choré !!!", "je suis toujours en admiration face à Loïc Nottet, il a un talent fou", "super presta, que dire...", écrivaient les internautes sur la toile. Sur Instagram, sa partenaire de danse et amie dans la vie, a tenu à remercier ses trois danseurs, dont l'artiste Belge pour ce moment de partage sur scène. "Quel plaisir d'avoir re-dansé avec mes trois Lo's j'étais au BONHEUR hier soir. Un immense bravo quand même à mon Laurent Ournac avec qui on n'a pas eu beaucoup de temps de répétition après 4 ans de repos, tu as assuré!!! Merci à mon équipe gagnante".