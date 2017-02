Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

M Pokora, le nouveau membre de la famille The Voice n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler de lui. Le chanteur vient, en effet, de poster un message sur son compte Instagram pour annoncer une grande nouvelle à sa communauté. En effet, sa deuxième collection Oôra sport sort aujourd’hui dans tous les magasins Cache-Cache. Qu’on se le dise, le sport avec M Pokora sera toujours aussi tendance pour ce printemps. Les nouveaux modèles de cette collection sont également disponibles à la vente sur le site Internet de la marque. Dans cette collection, les fans retrouveront les essentiels pour garnir son sac de sport : brassière, legging, baskets, la robe façon sweat et tee-shirt. Une nouvelle collection aux imprimés chics et minimalistes qui devrait sans aucun doute être un nouveau succès.

M Pokora a, en effet, bien plus d’une corde à son arc. Il s’est laissé tenter par l’aventure du stylisme il y a quelques années avec Oôra pour Cache-Cache. Et à chaque lancement de collection, les pièces s’écoulaient en seulement quelques heures. Il transforme aujourd’hui l’essai avec cette deuxième collection sport et le moins que l’on puisse dire, c’est que le succès frappe une nouvelle fois à sa porte. On se demande bien ce qui pourrait aujourd’hui lui résister.