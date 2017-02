Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

M Pokora et Djibril Cissé sont de grands amis. Le chanteur est même le parrain du fils de l’ex-footballeur et ils ont également un tatouage en commun. Cissé a officiellement annoncé cette semaine qu’il mettait un terme à sa carrière à 35 ans après dix-huit ans passés chez les professionnels durant lesquels il s’est constitué un beau palmarès. Deux fois meilleur buteur du championnat de France avec l’AJ Auxerre (en 2002 et 2004), il a remporté la prestigieuse Ligue des Champions avec Liverpool en 2005.

Djibril Cissé est également passé par l’Olympique de Marseille entre 2006 et 2009. L’OM, le club de cœur de M Pokora qui a tenu à rendre un bel hommage à son pote sur son compte Instagram. « Frangin… Tu en auras fait des belles choses », écrit le nouveau coach de The Voice. « Malgré les graves blessures tu as toujours su revenir au plus haut niveau, ajoute-t-il. Tu laisses une belle trace dans l’histoire du foot français, tu feras à jamais partie des héros de Liverpool qui sont allés arracher la Ligue des Champions au grand Milan AC. »

M Pokora conclut son beau message en évoquant le passage de Djibril Cissé à Marseille. « Et enfin, voir mon frérot sous les couleurs de l’OM aura été un vrai kiffe… Belle nouvelle vie à toi Djibril. » Les fans de la star ne s’y sont pas trompés : « Quel joli texte qui vient du cœur, bel hommage », a ainsi commenté une internaute.

Le football et les tatouages ne sont pas les seuls points communs entre les deux hommes. Djibril Cissé avait également participé à la saison 6 de Danse avec les stars fin 2015. En couple avec Silvia Notargiacomo, ils avaient malheureusement été éliminés à l’issue du deuxième prime de la saison. M Pokora avait pour sa part remporté la première saison avec Katrina Patchett avant de prendre place aux côtés des juges pour la saison 5.

Revivez la samba de Djibril Cissé et Silvia Notargiacomo :