Hier, Denitsa Ikonomova a fêté ses 30 ans. Fraîchement trentenaire, la jeune femme a posté sur ses réseaux sociaux un magnifique cliché sur lequel elle laisse parler son corps à travers la danse. Une activité dans laquelle elle excelle depuis de nombreuses années, avant même de crever l'écran dans Danse avec les stars et de remporter l'émission à trois reprises avec Rayane Bensetti, Loïc Nottet et Laurent Maistret. Liké plus de 14 000 fois sur Instagram, la photo a été commentée de nombreuses fois par ses fans qui soulignent la beauté de l'image. "Camera, lights, action... #danse #passion #feeling", a-t-elle écrit pour légende. Sa grande copine, Priscilla, rencontrée lors de l'avant-dernière saison de DALS a tenu à complimenter la danseuse pour cette image. "Trop canon ma Deni!!!", a-t-elle tweeté parmi les nombreux autres commentaires élogieux adressés à la danseuse bulgare.

Quand il n'y en a plus, il y en a encore ! Après la victoire de Laurent Maistret, les apprentis danseurs de la dernière saison de Danse avec les stars s'apprêtent à enfiler leurs plus belles tenues à l'occasion de la grande tournée. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que TF1 diffusera en live l'un des shows de la grande tournée depuis le Zénith d'Auvergne à Clermont-Ferrand. Seront présents sur scène Laurent Ournac, en maître de cérémonie. Sur la piste, défileront Alizée, Loïc Nottet, Laurent Maistret mais aussi Shy'm, Tal, Baptiste Giabiconi, Philippe Candeloro, Karine Ferri, Valérie Damidot, Brian Joubert ou encore Camille Lou. Du côté du jury, on attend Chris Marques, Jean-Marc Généreux ainsi que la chorégraphe de la version anglaise du programme, Jaclyn Spencer ! Le rendez-vous est donné le samedi 4 février à 20h55 sur TF1 !





