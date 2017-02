Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Depuis son passage dans Danse avec les Stars, EnjoyPhoenix n’a pas chômé. La jeune YouTube multiplie les collaborations avec les marques. En ce début d’année, elle a travaillé sur un gros projet qui n’est plus un secret. Dans une interview accordée à Melty, dans le cadre des Melty Future Awards, la jeune femme explique sa nouvelle collaboration.



Invitée à Toronto en janvier, Enjoy Phoenix a travaillé avec la marque M.A.C Cosmétics pour créer son propre rouge à lèvres. "L'aboutissement d'une vie", confie la jeune femme. Elle raconte que lorsqu’elle a lancé sa chaîne Youtube, c’était les premiers rouges à lèvres qu’elle utilisait. La jeune femme s’est donc rendue dans les bureaux au Canada et elle a travaillé avec des chimistes pour trouver la teinte qui lui ressemblerait le plus. Le résultat a donné : "Petit Reveal". "J’ai hâte de pouvoir vraiment montrer ça aux gens". Le rouge à lèvres made by EnjoyPhoenix sera commercialisé à partir du mois d’avril.

Toujours très proche de ces anciens partenaires de parquet, EnjoyPhoenix ne cache pas son envie de retrouver Danse avec les Stars, si jamais une saison "All Stars" est lancée. "Ça me plairait beaucoup parce que je suis restée en très bon terme avec toutes les personnalités de Danse avec les stars. Pour moi, c’était un peu difficile l’année dernière parce qu’il y a eu une autre saison de Danse avec les Stars et j’ai dû laisser passer tout ça avant d’être bien sûre, mais ça me plairait bien. S’il y avait un all Star, je le ferai volontiers parce que ça m’a beaucoup plu et j’ai hâte de retrouver mon danseur". Qui sait ?