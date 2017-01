Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

De la bonne humeur, un air de fête, des prestations endiablées et une belle brochette de stars ayant déjà illuminé Danse avec les stars... Voilà la recette concoctée par TF1 pour gâter ses téléspectateurs le 4 février prochain. Une date à marquer d’une pierre blanche pour tous les inconditionnels de l’émission de danse de la Une. Ils découvriront en effet, à partir de 20h55, un show inédit retransmis en direct depuis le Zénith de Clermont-Ferrand.

Présenté par Laurent Ournac et Sandrine Quétier, les deux maîtres de cérémonie de Danse avec les stars, ce prime exceptionnel et festif verra le retour de candidats marquants du programme. Certains des grands gagnants seront bien présents au rendez-vous. Shy’m, Alizée, Loïc Nottet ou encore Laurent Maistret, qui ont remporté respectivement les saisons 2, 4, 6 et 7, vont mettre le feu devant le public clermontois. Et ce n’est pas tout puisque le public et les téléspectateurs retrouveront, pour cette soirée inédite, Tal, Baptiste Giabiconi, Karine Ferri, Valérie Damidot, Brian Joubert, Camille Lou ou encore Philippe Candeloro.

Danse avec les stars : Le Grand Show mettra à l’honneur les quatre jurés incontournables de l’émission. Les duos associant un danseur professionnel à une star seront notés par Pietragalla, Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux et Chris Marques. Diffusé en direct, ce grand spectacle inédit au programme très prometteur est à ne pas manquer !

Revivez ci-dessous la victoire de Laurent Maistret et Denitsa Ikonomova dans Danse avec les stars 7 :