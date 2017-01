Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

La chorégraphe et jurée de "Danse avec les stars" a enseigné depuis septembre à des élèves de CP les bases de la danse contemporaine.

Ils peuvent être fiers de leur travail. Depuis mardi et jusqu’à vendredi, les écoliers de deux classes de CP de l’école Victor Hugo d’Alfortville exposent les photos de leur travail avec la compagnie du Théâtre du corps de Marie-Claude Pietragalla et de son mari Julien Derouault.



Depuis septembre, à raison d’un jour par semaine, ces enfants chanceux ont ainsi appris la danse, à l’école ou directement au studio de la compagnie actuellement en résidence à Alfortville. Ils ont pu découvrir l’incroyable travail mené par Pietragalla et ses danseurs autour de la danse contemporaine, ses codes et ses gestes.



L’exposition La danse à l’école retrace donc ce fabuleux parcours en photos, mais aussi en vidéos et en divers illustrations. Les élèves ne se sont pas contentés d’observer les danseurs en action, ils ont aussi beaucoup appris sur la conception et la mise en scène d’un spectacle avec tout ce que cela comporte, du matériel aux costumes. Et bien sûr, ils ont eux-mêmes dansé aux côtés des professionnels.



Après une nouvelle magnifique saison de Danse avec les stars durant laquelle elle a eu encore une fois l’occasion de briller sur la piste, que ce soit avec Artus sur Je suis malade de Serge Lama ou avec Loïc Nottet pour un grand moment sur L’Aigle noir de Barbara, Pietragalla a repris le chemin de la scène. Elle présente actuellement Je t’ai rencontré par hasard en duo avec Julien Derouault et proposera le 19 juin prochain la première de son nouveau spectacle, Lorenzaccio.