Par Marine Madelmond

A 30 ans, Denitsa Ikonomova est une danseuse reconnue. Révélée dans l’émission Danse avec les stars sur TF1, la belle a remporté à trois reprises la compétition, au côté de Rayane Bensetti, Loïc Nottet et plus récemment Laurent Maistret. Invitée par Malika Ménard pour une interview accordée à Télé-Loisirs, Denitsa Ikonomova s’est laissée aller à quelques confessions sur sa personnalité mais aussi sur ses petits complexes physiques. Si on pensait la danseuse à l’aise dans ses baskets – ou plutôt dans ses chaussons de danse – il n’en est rien : "Je ne me trouve pas très photogénique, a-t-elle expliqué au magazine. Je suis assez difficile avec moi-même. J'aime bien poser devant les caméras mais après, je critique beaucoup."

Du haut de son 1m60, Denitsa Ikonomova a un corps de rêve : un déhanché à faire jalouser les autres danseuses et un corps musclé à souhait. Mais contre toute attente, Denitsa Ikonomova est une femme très complexée et surtout par ses jambes qu’elle trouve "trop petites et trop courtes", a-t-elle ajouté. Soutenue par de nombreux fans et suivie par plus de 550 000 abonnés sur Instagram, celle qui soufflait ses 30 bougies le 18 janvier dernier, est devenue une personnalité appréciée des Français. Comme en témoignent les nombreux commentaires laissés par les internautes, Denitsa Ikonomova ne devrait pas avoir honte de son corps, bien au contraire.

