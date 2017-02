Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

J-2 avant de retrouver le prime exceptionnel de Danse avec les stars en direct du Zénith de Clermont-Ferrand. Et qui dit prime exceptionnel, dit invités exceptionnels ! Pour la première fois, des candidats emblématiques des sept saisons de l'émission ont accepté de revenir se produire sur scène. Vous hésitez encore à suivre ce show époustouflant samedi 4 février ? Pas de problème, MYTF1 vous livre trois bonnes raisons d'avoir les yeux rivés sur votre écran.

1. Un parterre de stars défilera sous vos yeux

Laurent Maistret, détenteur du dernier trophée de Danse avec les stars, Loïc Nottet, Alizée, Philippe Candeloro, Baptiste Giabiconi, Karine Ferri, Camille Lou, Brian Joubert, Tal et Shy'm. Ils seront tous présents pour reprendre les chorégraphies mythiques qui ont marqué les téléspectateurs au fil des saisons, sous le regard bienveillant des juges qui vont revêtir leurs plus beaux habits de scène pour noter les danseurs. Pietragalla, Fauve Hautot, Chris Marques et Jean-Marc Généreux... ils n'attendent plus que vous !

2. Pour la surprise

Vous le savez, dans Danse avec les stars, rien ne se passe jamais comme prévu. Pour cette soirée exceptionnelle, stars et danseurs vous ont concocté un programme aux petits oignons. Interrogée par Cécile Chlous, Candice Pascal a affirmé que le show sera inédit et plein de surprises. "La préparation se passe bien, il va y avoir des surprises, mais je n'en dis pas plus, le but c'est que vous voyiez ça en direct samedi", a-t-elle déclaré. Et elle n'est pas la seule. Grégoire Lyonnet, Tonya Kinzinger et tous les autres vous révèlent bien des surprises... Soyez au rendez-vous !

3. Pour retrouver la #DalsFamily

La famille Danse avec les stars a grandi au fil du temps. Fière de ses six années d'existence, l'émission a permis à des stars de se révéler dans les chorégraphies. On peut notamment citer Emmanuel Moire, qui, grâce à son duo avec Fauve Hautot s'est métamorphosé. Et il est loin d'être le seul. Rayane Bensetti, Loïc Nottet et Laurent Maistret ont pu, grâce à la danse, évacuer leur colère, leur joie mais aussi leur tristesse. Samedi soir, le lauréat de la dernière saison sera présent aux côtés de sa partenaire, Denitsa Ikonomova. Sur les réseaux sociaux, les répétitions s'accélèrent et les photos affluent sur les comptes Instagram des stars et danseurs. Vous n'avez aucun prétexte de louper le grand show de samedi soir.

Danse avec les stars, le grand show, samedi à 20h55 sur TF1 !