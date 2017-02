Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

A quelques jours du prime exceptionnel diffusé sur TF1, les personnalités emblématiques de Danse avec les stars s’entraînement quotidiennement pour donner leur maximum samedi soir. Au programme, des prestations rythmées évidemment, mais aussi des chorégraphies de groupe. Une préparation intensive pour les danseurs et pour les personnalités impatientes d’être de nouveau sur scène. Parmi les stars attendues, Laurent Maistret, grand gagnant de la septième saison, sera accompagné de Loïc Nottet, Alizée, Baptiste Giabiconi, Philippe Candeloro, Karine Ferri, Camille Lou, Tonya Kinzinger, Brian Joubert, Tal et Shy’m. Le jury emblématique sera également de la partie. Pietragalla, Fauve Hautot, Chris Marques et Jean-Marc Généreux comptent bien garder leur rôle de juges.

A l’image des premières répétitions, la complicité entre personnalité et danseur professionnel est bel est bien au rendez-vous malgré les années qui passent. C’est le cas de Candice Pascal et Philippe Candeloro qui, cinq ans après leur premier duo, se retrouvent pour leur plus grand plaisir. L’occasion pour eux de se remémorer quelques souvenirs, parfois douloureux tant la compétition était intensive lors de la deuxième édition du programme. De son côté, après avoir entraîné Caroline Receveur dans la septième saison, Maxime Dereymez retrouve la sublime Tonya Kinzinger. Et le duo compte bien reprendre là où il s’était arrêté lors de la cinquième saison et proposer une chorégraphie complexe et diversifiée. Soyez donc au rendez-vous samedi 4 février à partir de 20H55 sur TF1.

