Ce soir, TF1 vous donne rendez-vous à 20h55 pour découvrir un prime spécial de Nos Chers Voisins sur TF1 ! Une soirée spéciale au cours de laquelle Jean-Pierre, Karine, Alain, Issa et les autres partent au ski ! Un joli chalet de montagne, des soirées au coin du feu, des balades à ski... Tout était fait pour que la joyeuse bande passe des vacances propices à la détente, mais tout ne s'est pas passé comme prévu... A l'occasion de cette grande soirée, Priscilla Betti était l'une des nombreuses invitées d'honneur.

La jeune femme joue ce soir le rôle d'une infirmière venue soigner la cheville de Chloé alias Joy Esther, plâtrée depuis plusieurs jours. Et la jeune chanteuse semble avoir eu un coup de cœur des plus délicieux pour... Issa Leguenec, joué par Issa Doumbia. Déçu à l'idée que l'infirmière ne vienne plus au domicile de la jolie blonde, dont la jambe est presque rétablie, l'acteur ne cache pas sa peine. En réalité, Issa a un réel coup de cœur pour la jeune femme. Et il se pourrait bien qu'une romance éclate au sein de la joyeuse bande...

Chris Marques roi de la danse dans Nos Chers Voisins

Après Priscilla, c'est au tour de Chris Marques, le juge intraitable de Danse avec les stars, de faire irruption dans la série. Nouvel habitant de l'immeuble, le jeune homme, qui vit avec sa grand-mère, convie Chantal et son mari à venir boire un verre, à l'occasion de la soirée brésilienne qu'il a organisée pour fêter la guérison de sa grand-mère. Un avant goût de la soirée exceptionnelle qui vous attend samedi 4 février à 20h55 sur TF1. Alizée, Loïc Nottet, Laurent Maistret, Tal... Ils seront tous présents pour un show de Danse avec les stars retransmis en direct sur TF1.





