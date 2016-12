Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Avis aux fans de Danse avec les stars. Vous le savez la grande tournée commence dès le 7 janvier prochain et de nombreuses personnalités ont d’ores et déjà confirmé leur participation comme Karine Ferri, Valérie Damidot, Alizée, Tonya Kinzinger, Laurent Maistret, Sylvie Tellier et Priscilla Betti. Mais avant de les retrouver sur le parquet, ils doivent répéter pour présenter aux spectateurs des chorégraphies plus épatantes les unes que les autres. Car, chaque soir, dans chaque ville de France, les spectateurs pourront voter pour élire leur couple préféré. Aujourd’hui, c’est Christophe Licata et Priscilla Betti qui ont commencé les répétitions. Les retrouvailles avaient l’air très joyeuses.

C’est Christophe Licata qui a partagé ce moment sur son compte Instagram avec une photo souvenir. En légende on pouvait lire : " Répétitions #dalstournée avec ma @priscillabetti in My studio#ecolededanselicata #<wbr>draguignan #dance #show #<wbr>dalsfamily ". Une photo qui a immédiatement généré une vague de likes et de commentaires sans précédent . Une chose est sûre, les fans du couple finaliste de la saison 6 de Danse avec les stars devraient réserver un accueil sans précédent à Christophe Licata et à Priscilla Betti. La nouvelle tournée débutera le samedi 7 janvier 2017 à Nantes et passera au Zénith de Paris pour 4 représentations exceptionnelles les 17, 18 et 19 février 2017.

