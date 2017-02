Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Il est temps de souffler pour Priscilla Betti. Présente sur plusieurs dates au début de la tournée 2017 de Danse avec les stars, la chanteuse a quitté l’hiver français pour s’offrir une belle escapade au soleil. La finaliste de Danse avec les stars 6 a embarqué il y a une semaine pour partir à la découverte de l’Asie. Un voyage qu’elle partage avec ses fans en postant des clichés qui ont de quoi faire rêver.

Partenaire de Christophe Licata lors de son passage dans Danse avec les stars, Priscilla Betti a posté lundi un cliché qui va faire des jaloux. Sur cette photo, on découvre ainsi la jeune femme lézardant allongée au bord d’une somptueuse piscine. Cambrant le dos, elle dévoile ses jolies formes dans son petit bikini jaune. "Voir le soleil cogner ma peau", écrit-elle en légende de cette photo. Un cliché très sensuel liké par plus de 11 000 personnes en moins de 24 heures.

Ravie de cette escapade loin de nos contrées, Priscilla Betti profite pleinement de ce séjour au soleil et elle n’hésite pas à le montrer. Elle a ainsi publié sur Instagram une photo prise au Cambodge où on la voit en charmante compagnie sur une pirogue. Après le Cambodge, c’est en Thaïlande que la jeune femme a posé ses bagages. L’occasion notamment de visiter des temples et de s’offrir des moments de détente dans des piscines. De quoi recharger les batteries avant la sortie de son nouvel album attendu au printemps prochain. Un nouveau disque dont elle a dévoilé un premier extrait, La Vie sait, en janvier 2017.





Voir le soleil cogner ma peau (...) ☀🌴 #vacances #loindici #tellementmagique ❤ Une publication partagée par Priscilla Betti (@priscillabetti) le 20 Févr. 2017 à 10h03 PST









Un petit coucou d'ici ☀️👙🇰🇭 #sun #pool #thai #holidays Une publication partagée par Priscilla Betti (@priscillabetti) le 19 Févr. 2017 à 0h56 PST









Tellement bon ☀👙 #Cambodge #tonlesap #villagesurleau #magique Une publication partagée par Priscilla Betti (@priscillabetti) le 18 Févr. 2017 à 3h33 PST





