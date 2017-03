Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Bonne nouvelle pour les fans de Priscilla Betti. Le clip de son nouveau titre "La vie sait" est enfin disponible sur Youtube. Découvrez-le sans plus tarder.

Le suspense a fini de durer. Le nouveau clip de Priscilla Betti, La vie sait est enfin disponible sur Youtube. L’ancienne finaliste de la saison 6 de Danse avec les stars aux côtés de Christophe Licata avait teasé l’arrivée de cette nouvelle vidéo depuis quelques jours sur son compte Instagram avec des photos qui avaient mis l’eau à la bouche. C’est avec beaucoup de curiosité que ses fans ont pu découvrir jeudi le fruit de son travail. Bien évidemment, comme on pouvait s’y attendre, les internautes ont particulièrement apprécié cette vidéo et se sont empressés de liker et de commenter cette annonce sur son compte Instagram.



Priscilla Betti avait promis une grande surprise à ses fans avec ce clip. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le résultat est particulièrement réussi. Tourné au Maroc, le clip de La vie sait est particulièrement inspirant. Entre palmiers, désert et balade au bord de l’eau, la chanteuse dévoile une nouvelle facette de sa personnalité. Cerise sur le gâteau, elle partage un moment de danse très émouvant avec son partenaire dans cette vidéo. A n’en pas douter le clip de Priscilla Betti "La vie sait" devrait battre des records de vues sur Youtube.









LA VIE SAIT (...) 🦋 Le clip enfin disponible ! #Merci pour vos messages, quel bonheur de vous lire 🙏🏻❤ Je suis tellement heureuse qu'il vous plaise ! 🌴☀️ Lien dans ma bio Une publication partagée par Priscilla Betti (@priscillabetti) le 8 Mars 2017 à 9h25 PST





LA VIE SAIT (...) 🦋 Le clip disponible sur youtube ( Lien dans ma bio ) ❤ #laviesait 🌴☀️ Une publication partagée par Priscilla Betti (@priscillabetti) le 9 Mars 2017 à 7h13 PST





Entre deux prises sur le tournage du clip #laviesait, petit moment au soleil 🌪 🌤 Une publication partagée par Priscilla Betti (@priscillabetti) le 6 Mars 2017 à 9h24 PST

