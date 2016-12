Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Rayane Bensetti est un homme aux multiples talents. Acteur, danseur et maintenant doubleur. Le jeune homme, à l’affiche de la nouvelle saison de Clem qui arrive le 2 janvier prochain sur TF1, continue de tracer sa route au cinéma. Devant les caméras mais aussi à l’abri des regards. L’ancien partenaire de parquet de Denitsa Ikonomova, dans Danse avec les Stars, a prêté sa voix à un personnage très célèbre de la pop culture et de l’univers des bandes-dessinées. Il double en effet Robin dans Lego Batman le film des studios Warner Animation Group. Le long-métrage est attendu pour le 8 février prochain et il raconte les aventures d’un super-héros dépassé par un jeune garçon survolté, Robin, qu’il doit gérer. Quand Batman est taciturne et beaucoup trop cérébral, au contraire le jeune garçon est bruyant et constamment surexcité. Reste à savoir si les deux coéquipiers parviendront à régler leurs ondes et s’entendre pour le bien de leur mission.



En octobre dernier, Rayane Bensetti a déjà effectué son arrivée dans la cour des grands. Le comédien était à l’affiche de son premier long-métrage pour le cinéma. Dans Tamara, il jouait le rôle de Diego, un jeune adolescent – le plus beau garçon du lycée. Tamara, jeune fille complexée par ses rondeurs, fait un pari avec sa meilleure amie : sortir avec le premier garçon qui passerait la porte du lycée. Il s’agissait de Diego.





