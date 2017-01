Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

2016 a été sans aucun doute une année riche en émotions pour les membres de la #DalsFamilly. Denitsa Ikonomova a remporté pour la 3 ème fois la victoire pour Danse avec les stars saison 7 en compagnie de Laurent Maistret. Fauve Hautot prépare un spectacle très disco avec son partenaire Nicolas Archambault dans Saturday Night Fever. Les membres de la #DalsFamilly préparent d’ailleurs activement la grande tournée Danse avec les stars qui commence le 7 janvier prochain. Et pour célébrer cette fin d’année comme il se doit, ils se sont retrouvés pour fêter le passage à l’année 2017. Un moment festif de partage et d’amour qu’ils ont tenu à partager avec leur communauté sur les réseaux sociaux à l’occasion de la nouvelle année.

Et pour ce réveillon du nouvel an, Rayane Bensetti, Fauve Hautot, Maxime Dereymez, Christian Millettte, Denitsa Ikonomova, Emmanuelle Berrne et Jade Geropp ont passé une merveilleuse soirée dans un endroit qui semble assez paradisiaque. Au programme : photos de famille, sourires et moments de partage. Les membres de la DalsFamilly ont débuté l’année 2017 en beauté. On a désormais hâte de découvrir quelles sont les surprises qu’ils nous réservent pour la nouvelle année.





Bonne année🎉🎉🎉 Une photo publiée par Jade Geropp (@jadegeropp) le 1 Janv. 2017 à 16h52 PST





Happy new year! Une photo publiée par Maxime DEREYMEZ (@maxime_dereymez) le 31 Déc. 2016 à 16h03 PST





Love u my friends #happynewyear Une photo publiée par CHRISTIAN MILLETTE 🇨🇦🇫🇷 (@cmillettedancer) le 31 Déc. 2016 à 16h44 PST





Happy new year with my French bestie 😘 and my puppy! Je vous souhaite que le meilleur mes amours... #2017 Une photo publiée par Denitsa (@denitsaofficiel) le 31 Déc. 2016 à 17h01 PST



