L’année 2016 a été très fructueuse pour Rayane Bensetti. Outre sa participation à Clem dans le rôle de Dimitri, l’ancien gagnant de la cinquième saison de Danse avec les Stars qui file le parfait amour avec sa partenaire de danse Denitsa Ikonomova, a multiplié les projets. Il a ainsi fait une très belle incursion au cinéma avec l’adaptation de la bande-dessinée Tamara. Dans ce film sorti le 26 octobre 2016, il incarnait Diego, le garçon qui faisait battre le cœur de Tamara justement.

TF1 lui a également offert le rôle principal masculin dans Coup de Foudre à Jaïpur aux côtés de Lucie Lucas. Et il a même prêté sa voix au personnage de Robin dans la version française de Lego Batman et à celui de Lloyd dans Ninjago.

Et pour couronner le tout, le jeune homme de 23 ans vient d’intégrer le top 10 des personnalités préférées des 7-14 ans. Dans ce classement annuel publié par Le Journal de Mickey, l’acteur vient de décrocher la 9e place. Il se classe ainsi derrière le rappeur Soprano (1er), les footballeurs Antoine Griezmann (2e) et Hugo Lloris (3e), l’humoriste Kev Adams (4e), le judoka Teddy Riner (5e), l’acteur Omar Sy (6e), les chanteurs Black M (7e) et Maître Gims (8e).









Si Rayane Bensetti a eu un emploi du temps très chargé en 2016, il s’annonce tout aussi plein en 2017. En tout cas, il semblerait que ce dernier se prépare à se lancer dans de nouveaux projets. En effet le 20 février dernier, il publiait sur son compte Instagram une photo montrant de nombreux scénarios. "Vous pensiez peut-être que je dormais ? Et que c'est pour ça que je suis moins sur les réseaux sociaux en ce moment ? Non ! Je suis là les copains ! 😊 La suite arrive très vite ! Je vous prépare beaucoup de surprises ! #scenarios #cinema #television#BientotJevousdistout #Love," a-t-il écrit en guise de légende. Et à en croire ce message, on risque de bientôt retrouver l’acteur à la fois à la télévision et au cinéma…