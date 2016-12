Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Karine Ferri, Camille Lou, Artus, Caroline Receveur ou encore Laurent Maistret ont participé à la saison 7 du programme. Et cette année encore, "Danse avec les stars" a fait vibrer les téléspectateurs avec des primes riches en rebondissements, des prestations uniques et des moments inoubliables. Du tango en passant par la danse contemporaine, chaque semaine, les célébrités se sont battues aux côtés de leur partenaire de danse pour rester dans la compétition. Mais lors de la finale, Laurent Maistret qui s’est confronté à Camille Lou en exécutant un freestyle, a été sacré grand vainqueur de cette saison. Cependant, même si sa victoire méritée a enchanté les internautes, toutes les stars ont offert un beau spectacle au public. Ainsi, pour clôturer l’année 2016 en beauté, MyTF1 vous propose de revenir sur les plus belles prestations de Danse avec les stars 7, celles dont on se souviendra encore en 2017. Entre émotions et prouesses techniques, revivez les meilleurs moments de DALS.

Artus en duo avec Pietragalla, provoque le frisson

L’aventure "Danse avec les stars" n’a pas été de tout repos pour l’humoriste. Souvenez-vous, au début, Artus ne récoltait pas forcément des bonnes notes de la part des juges. Mais petit à petit, le comédien a pris confiance en lui, et a même réussi un exploit : celui de récolter le premier 10 de la saison de Chris Marquès. Il faut dire que son duo aux côtés de Pietragalla était émouvant. Sur Je suis malade de Serge Lama, Artus a exécuté une danse contemporaine à la perfection, la preuve.





Camille Lou fond en larmes devant ses parents

Une valse qui a marqué Camille Lou à vie, et les téléspectateurs s’en souviennent encore. Sur la chanson Je vole de Michel Sardou reprise par Louane, la chanteuse s’est élancée sur le parquet de DALS les larmes aux yeux, devant ses parents venus spécialement sur le plateau pour la soutenir. Un grand moment d’émotion pour la jeune femme : "Il n’y avait pas que mes parents qui pleuraient, il y avait tout le reste de ma famille, a-t-elle confié à Cécile Chlous lors de la Quotidienne de "Danse avec les stars". Cette valse, je m’en rappellerai toute ma vie. Sur les balançoires, je pleurais déjà et j’ai pleuré tout le long de la chorégraphie. J’ai vécu un moment hors du temps, c’était pour mes parents, c’était un truc de ouf." a-t-elle confié.





Caroline Receveur rend hommage à son père décédé

C’est l’un des moments les plus émouvants que Caroline Receveur a offert au public. Même si son aventure s’est arrêtée aux portes des quarts de finale, la "blogeuse mode" a marqué les esprits avec une prestation émouvante. Sur une chanson de Catherine Lara, Nuits Magiques, Caroline rend hommage à l’amour que se portaient ses parents et notamment à "son papa décédé 3 mois plus tôt".





Le baiser de Camille Lou et Alizée fait grimper la température

C’est certainement la vidéo qui a le plus affolé la Toile. Lors d’une soirée placée sous le thème des trios, Alizée s’est jointe à son mari Grégoire Lyonnet et à Camille Lou pour exécuter une performance unique sur le parquet de "Danse avec les stars". Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la fin de cette prestation n’a pas laissé le public indifférent. Alizée et Camille Lou ont échangé un baiser langoureux, de quoi susciter de vives réactions sur Twitter.





Le freestyle de la victoire pour Laurent Maistret

Il faisait des progrès fulgurants de prime en prime, et ce n'est pas sa partenaire de danse Denitsa Ikonomova qui pourrait dire le contraire. Laurent Maistret, grand gagnant de la saison 7 de "Danse avec les stars" a réussi à passer toutes les étapes avec succès, ce qui l’a mené vers la victoire. Mais sa dernière danse lors de la finale reste inoubliable,un freestyle face à Camille Lou qui lui a permis de devenir champion, regardez !





Un Bollywood explosif avec Florent Mothe, Candice Pascal et Priscilla Betti

Danse avec les stars, c’est aussi du voyage. Lors du huitième prime de la saison 7, Florent Mothe, Candice Pascal et Priscilla Betti ont emmené les téléspectateurs dans un autre monde. Un Bollywood original qui a littéralement bluffé les juges qui ont adoré cette prestation unique.