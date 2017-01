Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Caliente ! A quelques jours du prime exceptionnel de Danse avec les stars intitulé Le Grand Show, la température est montée d’un cran en répétition quand Shy’m et Maxime Dereymez, couple gagnant de la saison 2, se sont retrouvés pour une figure… renversante !

Alors que Maxime Dereymez est assis dans un fauteuil, la chanteuse, appuyée derrière lui, doit se contorsionner dans tous les sens pour passer par-dessus son épaule, tête la première, et terminer le porté assis sur ses cuisses, en grand écart. Une figure extrêmement difficile à réaliser qui nécessite une technique et une assurance de tous les instants.

Au bout de quelques essais infructueux et quelques fous rires avec Denitsa Ikonomova et Laurent Maistret venus assister à ce grand moment, le duo parvient à mener à bien sa mission pour finir sur un corps à corps brûlant ! Tout n’est pas encore parfait, mais Shy’m et Maxime Dereymez ont encore quelques jours pour que tout s’enchaîne sans problème.

Samedi soir, ils n’auront pas le droit à l’erreur s’ils veulent emporter l’adhésion des juges et du public du Zénith de Clermont-Ferrand lors d’une soirée qui s’annonce mémorable. Ils auront fort à faire face à des concurrents talentueux comme les anciens gagnants Loïc Nottet, Alizée et Laurent Maistret. Danse avec les stars : Le Grand Show sera retransmis en direct sur TF1, à partir de 20h55.