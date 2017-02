Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Quelques mois après la sortie de "Million Eyes" , Loïc Nottet s’apprête à dévoiler son tout premier et très attendu premier album. Intitulé The Reign Of Selfocracy, ce premier opus sera disponible le 24 mars. Avant la sortie de cet album, Loïc Nottet se prête à des séances de shooting. Sur Instagram, il poste une vidéo boomerang dans laquelle on le voit effectuer une pirouette. Sur un fond blanc. Lui, est habillé en chemise, cravate et pantalon noir. S’agit-il du shooting pour la pochette de l’album ? Ou bien le tournage d’un clip ? Le petit prince de Danse avec les Stars ne dit rien et laisse le mystère planer.

Loïc Nottet fait toujours un carton avec « Million Eyes ». Le clip, en noir et blanc, dansant et très contemporain vient de dépasser les 6 millions de vues sur YouTube. Le titre est toujours dans le top 10 des meilleures ventes de singles en France. Voilà qui est de bon augure pour la sortie de The Reign Of Selfocracy. Cependant, l’ancien partenaire de danse de Denista Ikonomova avait prévenu dans une interview accordée à LCI : "Il ne faut pas s’attendre à avoir un album comme "Million Eyes". C’est assez marrant parce que "Million Eyes" est l’une des seules ballades de l’album… J’ai essayé de varier les différentes instrus pour ne pas avoir l’impression d’entendre toujours le même morceau. On verra ce que ça donnera, c'était mon premier album. C’était un peu la découverte aussi pour moi. On verra ce que je pourrais faire de mieux pour mon prochain album".