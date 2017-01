Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Christian Millette a donné de sa personne pour faire grimper la température. Il dévoile ses abdos en béton armé et plus encore sur Instagram.

Si la température est glaciale ces temps-ci, Christian Millette a les moyens de vous réchauffer. Le danseur professionnel a posté sur Instagram un cliché très sexy tiré d’un shooting avec le photographe Tom Saint-Clair. Sur la photo, le partenaire de Valérie Damidot dans la saison 7 de Danse avec les Stars, semble dormir à point fermé. Détail non négligeable : il est torse nu. En guise de commentaire, le danseur écrit : "Il y a des jours comme aujourd'hui où on veut seulement dormir...".



Les abdos en béton armé du Québécois et le message de Christian Millette ont, évidemment, fait réagir les internautes. Et dans les commentaires, la température est à son maximum : "Après avoir vu cette photo y'en a plus d'une qui ne voudrons peut être pas dormir", "Tu es vraiment trop beau comme mec", "il fait chauuuuudd", "Magnifique photo !... Le modèle n'est pas mal non plus", peut-on ainsi lire.



Christian Millette est actuellement en tournée avec la troupe de Danse avec les Stars. Les danseurs et stars du programme ont débuté leur tour de France samedi 7 janvier à Nantes. Chaque soir de représentations les couples se produisent devant un jury et le public vote pour son couple préféré.