Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Shy’m n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler d’elle. La chanteuse a posté une photo sur Instagram dans laquelle elle s’affiche avec un nouveau look. Découvrez sans plus attendre sa nouvelle coupe de cheveux.

Entre Shy’m et ses cheveux, c’est une belle histoire d’amour. Celle qui a participé à la saison 2 de Danse avec les stars aime s’amuser avec sa crinière et elle n’hésite pas à faire preuve de toutes les audaces. Brune ou blonde ? Long ou court ? Shy’m ose tout et c’est à chaque fois un succès. Hier soir, la chanteuse a fait une grande surprise à ses fans en postant une photo sur son compte Instagram qui a littéralement fait l’effet d’une bombe. Elle apparait avec les cheveux un peu plus longs qu’à son habitude et avec une coloration grise. Un changement radical que l’ancienne juré de Danse avec les stars a bien évidemment tenu à partager avec sa communauté et ses 559000 abonnés sur Instagram.

En légende de cette photo, on pouvait lire : "50 nuances de gris". Et comme à chaque fois que Shy’m présente un nouveau look à ses abonnés sur Instagram, sa photo a battu des records de likes et de commentaires. Les fans de Shy’m semblent littéralement conquis par ce nouveau look : "Magnifique", "Ça te va tellement bien", "Tellement jolie", "J’adore". Ce changement de look radical a conquis ses fans et on se demande désormais quelle nouvelle couleur, Shy’m essayera-t-elle dans les prochaines semaines.