Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

En voilà une bonne nouvelle ! Les fans de la chanteuse sont aux anges… Et pour cause Shy’m a repris le chemin des studios !

Depuis plus d’un an, les fans de la chanteuse attendent son grand retour. C’est désormais chose faite, puisque Shy’m est en pleine préparation de son prochain album ! La jeune femme a annoncé la nouvelle en postant un cliché d’elle en studio face au micro. Il est clair que là le doute n’est plus vraiment permis…







Un retour qui provoque la joie des fans ! Sous la publication de la chanteuse, on pouvait ressentir le hâte des abonnés : « Cette photo me rend heureuse », « tellement hâte tu me manques trop », « Il était temps ! » ou encore « Queen is back », « so excited!!! ». Une attente compréhensible, puisqu'en plus de dix ans de carrière, la chanteuse s’est construit une véritable fan base ! Et depuis la sortie en 2014 de son album Solitaire (La Malice, l’Effet de serre…) certifié disque de Platine, les fans attendent le come-back de leur "Shymi" comme ils la surnomment.

Pour combler le manque, Shy’m a sorti en octobre 2015 un album Best Of, A nos dix ans. En décembre 2016, Shym’ qui est devenue blonde entre temps, a annoncé sur les réseaux sociaux quelle sera en concert les 22, 23 et 24 juin 2017 au Folies Bergères. De quoi mettre l’eau à la bouche de ses fans ! L’année 2017 promet d’être chargée pour la gagnante de la saison 2 de Danse avec les Stars !



