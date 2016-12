Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La chanteuse, et grande gagnante de la saison 2 de "Danse avec les stars" sur TF1, n’a pas laissé les internautes de marbre grâce à une photo très sexy publiée sur Instagram.

Alors que les températures froides de l’hiver donnent seulement envie de rester bien au chaud sous la couette, Shy’m a réussi à réchauffer le cœur de ses fans avec un seul et unique cliché. Publiée il y a quelques jours sur Instagram, la photo montre la chanteuse en bikini au bord d’un bassin situé à l’air libre. L’ex-candidate, puis juge, de Danse avec les stars (TF1) apparaît à moitié immergée dans l’eau en pleine nuit. "-1792 degrés. De plein gré", ajoute-t-elle en guise de légende.

Ultra sexy sur ce cliché, Shy’m a reçu une pluie de compliments de la part de ses fans. "De toute beauté", écrit un internaute. "Je rêve d’être aussi canon quand j’aurai dépassé la trentaine", "Trop belle Shy’m, reste comme tu est, tu es magnifique" (sic), "Il fait chaud d’un coup", peut-on également lire dans les commentaires.



Son retour dans Danse avec les stars

Grande gagnante de la saison 2 de l’émission de danse de TF1, Shy’m a fait son retour dans Danse avec les stars en novembre dernier. La chanteuse a ainsi remplacé, le temps d’un prime, Pietragalla au sein du jury. Juge de l’émission lors des saisons 3 et 4, l’interprète d’Et Alors ne cache pas qu’elle ne dirait pas non si la production lui offrait la possibilité de danser à nouveau. "Je reviendrais en tant que danseuse, ça c’est sûr. Parce qu’il n’y a pas eu une année qui a été aussi excitante. Cette rencontre, cette aventure et le fait de fouler le parquet chaque samedi… Si je pouvais recommencer, je le referais tout de suite", a-t-elle ainsi confié il y a quelques semaines lors de la Quotidienne de Danse avec les stars diffusée sur NT1.





-1792 degrés . De plein gré . Une photo publiée par Instashym (@instashym) le 18 Déc. 2016 à 9h04 PST

Retrouvez ci-dessous l'une des prestations de Shy'm dans Danse avec les stars :