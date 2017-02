Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Shy’m a travaillé d’arrache-pied et à l’abri des regards et des oreilles sur son nouvel album. Avant de dévoiler le successeur de Solitaire, paru en 2014, la chanteuse a dévoilé Mayday. Un single surprenant, résolument urbain, qu’elle a enregistré avec le rappeur et producteur américain Kid Ink. Le jeune californien a déjà collaboré avec les grands noms du rap US, notamment Lil Wayne, French Montana ou encore Wiz Khalifa.



Shy’m est la première artiste française à attirer le rappeur dans ses filets et leur collaboration a donné naissance à un single hip-hop hyper radiophonique. Un véritable retour aux sources pour la jeune femme. En revanche, l’écriture et la composition de ce titre introspectif a été confiée à son acolyte de toujours K-Maro.



Pour le clip de Mayday, Shy’m s’est aussi inspirée des clips de hip-hop américain. C’est d’ailleurs à Los Angeles que la vidéo a été tournée. Sur le toit d’un immeuble baigné par la lumière de néon. L’ex-gagnante et jurée de Danse avec les Stars – qui arbore un nouveau look très androgyne - montre par ailleurs qu’elle n’a rien perdu de son adresse et de son passé de danseuse.



Elle enchaîne les pas d’une chorégraphie moderne, là aussi inspirée des danses urbaines. Le clip n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux, au contraire. Il semble avoir plu non seulement aux fans, mais aussi à de nombreuses de personnalités de la télévision. Nikos Aliagas par exemple, a adressé ses félicitations sur Twitter.





Retrouvez Shy'm, ce samedi 4 février dans Danse avec les Stars, le grand show, sur TF1 à 20h55.