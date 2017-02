Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

"RT pour recevoir d’ici quelques heures la surprise que je vous réserve #MayDay2017", Shy’m a lancé, cet après-midi, un appel sur son compte Twitter. Un message qui n’a pas tardé à susciter l’engouement de ses nombreux fans (plus de 2,6 millions de followers sur Twitter). Plus de deux ans après la sortie de son album Solitaire, Shy’m est de retour sur le devant de la scène avec un tout nouveau single intitulé Mayday, qu’elle a enregistré avec Kid Ink. Véritable icône outre-Atlantique, le rappeur américain a déjà signé de nombreuses collaborations avec des artistes de renom, Chris Brown, French Montana, les Fifth Harmony, entre autres. Mais alors qu’elle surprise peut bien nous réserver la chanteuse ? Il faudra encore patienter pour le savoir…



Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Shy’m fera également son grand retour sur le parquet de Danse avec les stars, pour un grand show, samedi soir. Les internautes ont déjà pu vivre les retrouvailles "caliente" entre la chanteuse et Maxime Dereymez sur MYTF1 cette semaine. Shy’m et son danseur donneront le meilleur d’eux-mêmes pour propulser leur équipe – composée de Baptiste Giabiconi et Candice Pascal et Karine Ferri et Yann-Alrick Mortreuil -, coachée par Fauve Hautot, en haut de l’affiche.



A noter que Shy’m se produira également les 22, 23 et 24 juin 2017 sur la scène des Folies Bergères à Paris. Pas de doute, la chanteuse n’a pas fini de faire parler d’elle cette année…

Ne loupez pas Danse avec les stars : Le Grand show sur TF1 ce samedi à 20h55.