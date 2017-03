Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Tal n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler d’elle. Alors qu’elle sillonne, en ce moment, les plus grandes villes de France pour présenter son dernier album en live à son public, la jeune femme n’en oublie pas de répondre à de nombreuses interviews. Dans un entretien accordé à Paris Match, la jeune femme s’est confiée sur son enfance, mais également sur les valeurs avec lesquelles elle a été éduquée quelques jours seulement avant de se produire sur la scène de l’Olympia à Paris. Elle confie notamment avoir eu dès l’adolescence l’envie de devenir chanteuse. "À l'école, on se foutait de moi, on me disait que je n'y arriverais jamais. Mais plus on me disait ça, plus j'étais déterminée"

Plus décidée que jamais, Tal n’a pas cédé et a continué à travailler très fort pour réaliser son rêve de devenir chanteuse. Aujourd’hui, celle qui vient de remporter un disque de platine pour son album <em>Tal</em>analyse avec beaucoup de recul ce qui lui arrive. Elle explique : "J'ai toujours eu les pieds sur terre. J'ai les mêmes amis, je suis très proche de ma famille. Je n'ai pas été happé par le succès, et je ne suis pas du genre à faire des excès". Désormais, on se demande bien ce qui pourrait arrêter Tal qui continue à partager sa passion avec ses nombreux fans.







DISQUE DE PLATINE 📀 Grâce à vous... Merci... 🙌🏽 #TAL Une publication partagée par talofficial (@talofficial) le 7 Mars 2017 à 10h31 PST





