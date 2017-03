Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Christophe Licata vient de passer un nouveau cap. Le danseur, qui a accompagné avec brio Sylvie Tellier dans la dernière saison de Danse avec les stars sur TF1, vient tout juste de souffler sa 31ème bougie. C’est hier, mercredi 1er mars, que le danseur a fêté son anniversaire. Un événement célébré comme il se doit par ses fans. Pour l’occasion, ces derniers lui ont envoyé de nombreux messages sur les réseaux sociaux.

Ravi de toutes ces petites marques d’attention, Christophe Licata a remercié les internautes en dévoilant un cliché qui devait sûrement figurer en bonne place dans son album photos de famille. Ce pilier de l’émission Danse avec les stars de TF1 a ainsi posté, sur Instagram, une photo de lui enfant. Une publication qui n’a laissé personne insensible tant il est craquant sur cet instantané le montrant avec une belle chemise à carreaux et un joli béret noir. "Et oui on grandit !!!! Merci pour tous vos messages trop sympas !! #happydaddy #birthday", a écrit le jeune papa.

Le 5 février dernier, c’est un autre cap que le danseur a passé avec émotion. Celui qui a fait danser Priscilla, Amel Bent, Laetitia Milot ou encore Nathalie Péchalat est en effet devenu papa. "Le 5 fevrier 2017 Reste à ce jour le plus beau de notre vie ❤ Livio ❤ #babyboy #welcome #love… », a-t-il écrit en légende d’un cliché montrant les mains du bébé et de la maman, la danseuse Coralie Licata.