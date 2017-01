Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

La tournée officielle de Danse avec les stars a été lancée le 7 janvier dernier. Depuis, personnalités et danseurs professionnels enchaînent les représentations. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça fatigue…

Ils sont nombreux à avoir accepté l’invitation. Les personnalités de Danse avec les stars se sont donné rendez-vous pour un show exceptionnel et partout en France. Depuis plusieurs jours, ils sillonnent le pays et sont passés par Nantes, Rouen, Lille, et bientôt Lyon, Orléans, Dijon ou encore Paris. Très actifs sur les réseaux sociaux, Laurent Maistret, Priscillia Betti et Sandrine Quétier postent régulièrement des clichés des répétitions. Et comme en témoignent les récentes photos partagées par l’animatrice, la fatigue commence à se faire sentir dans les coulisses : "Et avec ça ils vont nous faire croire qu’ils bossent comme des malades", a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Sur cette image, on peut ainsi apercevoir Chris Marques, Laurent Maistret et Grégoire Lyonnet, allongés sur un canapé et visiblement exténués.

D’autres photos ont ainsi été publiées par les célébrités présentes. La danseuse professionnelle, Emmanuelle Berne, a dévoilé quatre paires de pieds dans une étonnante énigme. Le but ? Trouver à qui appartenaient les chaussures. Il s’agissait en fait des siens, de ceux d’Alizée en chaussons, de Jade Geropp et de Priscilla Betti. Pour rappel, Sylvie Tellier, Alizée, Priscilla Betti, Karine Ferri, Tonya Kinzinger, Camille Lou, Laurent Maistret, Florent Mothe et Olivier Dion sont les stars du programme présentes lors de cette tournée. Une troupe de rêve.





Et avec ça ils vont nous faire croire qu'ils bossent comme des malades !!!😉😉 #dalslatournée @lechrismarques @laurentmaistret @gregoirelyonnet #lille #onest(presque)prêt 😙 Une photo publiée par sandrine quétier (@sandquetier) le 22 Janv. 2017 à 4h43 PST

