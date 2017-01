Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Caroline Receveur est une digital influencer très prisée sur les réseaux sociaux. A tel point qu'hier, la jolie blonde a battu un nouveau record qui ne fait que confirmer la puissance de l'ancienne danseuse de DALS aux 680 000 followers sur Twitter. En effet, la jolie blonde vient d'atteindre les 2 millions d'abonnés sur... Instagram ! "2 millions de followers ! Je ne pourrais pas assez vous remercier pour votre soutien et votre amour. C'est une aventure qu'on a commencé ensemble et je suis impatiente à l'idée de vous monter les nouvelles choses qui vont arriver. Merci de m'avoir appris que rien n'est impossible. Je suis chanceuse d'avoir une telle communauté. UN GRAND MERCI", a-t-elle légendé sur ledit réseau social, en-dessous d'un cliché la représentant avec un ballon portant les initiales "2 M".

Caroline Receveur, une digital influencer made in France

Après la télé-réalité, la jolie jeune femme poursuit sa carrière de blogueuse/modeuse. Elle fonde WanderTea, une gamme de produits détox à base de thé et de plantes naturelles. L'année dernière, elle a signé une collection capsule pour la marque Missguided avant d'intégrer depuis quelques jours, la grande famille L'Oréal Paris. Partagée entre Londres et Paris, Caroline Receveur est une vraie globe-trotteuse qui déniche les dernières tendances qu'elle partage sur son site internet et ses réseaux sociaux avec ses désormais 2 millions de fans. Bravo à elle !





2 Million Followers 🙈😍 I couldn't thank you enough guys for your support and your love. This is an adventure we made together and I am so thrilled and excited for all the new things to come. Thank you for teaching me that nothing is impossible! I am very lucky to have such a great community... UN GRAND MERCI ❤ #thankyou #love #grateful Une photo publiée par Caroline Receveur (@carolinereceveur) le 22 Janv. 2017 à 10h49 PST

Denitsa Ikonomova et Laurent Maistret, les deux gagnants de Danse avec les stars