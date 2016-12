Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Cette année, c'est avec Karine Ferri qu'a fait équipe Yann-Alrick Mortreuil. Arrivé jusqu'en demi-finale, le couple n'a pas démérité pour autant. Acclamés par les juges et les autres danseurs, ces derniers peuvent être fiers d'eux. Même si l'artiste n'a pas remporté la victoire cette année, il a reçu une récompense tout aussi gratifiante : la médaille de la ville de Lanvéoc, en Bretagne. C'est le maire Louis Ramoné, en personne qui lui a remis ce trophée. Touché par ce beau cadeau, Yann-Alrick est resté sans voix. "Je ne sais pas quoi dire ; je suis nul pour m'exprimer en public", a-t-il rapporté au journal Le Telegramme, présent sur place. Il faut dire que la salle était comble. Le danseur semblait un brin intimidé par la présence de nombreux admirateurs de l'association Lanvo-Jeunes, qui n'auraient manqué pour rien au monde ce moment privilégié au côté de l'une de leurs idoles.

Yann-Alrick en terre bretonne

Savoyard de naissance, Yann-Alrick connaît bien la Bretagne. Le danseur, qui a poursuivi sa carrière à Paris se rend régulièrement à Kerael car ses parents ont acheté une petite maison il y a plusieurs années de cela. C'est la raison pour laquelle le maire de Lanvéoc lui a décerné cette médaille. Fier du jeune homme, cette récompense fait du partenaire de Karine Ferri un membre à part entière de cette ville. "Lanvéoc, c'est un tout. C'est à la fois la Bretagne, la mer, mes parents, la famille... J'adore venir m'y ressourcer quand j'ai un peu de temps. Ça me permet de couper réellement avec ce monde dans lequel je me suis retrouvé projeté. Ce calme, cette authenticité, ça fait vraiment du bien", a confié Yann-Alrick Mortreuil au journal Le Télégramme. Bravo à lui !

