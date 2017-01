Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

La chanteuse a partagé sur les réseaux sociaux ses envies… de western food ! Et on vous prévient, c’est pas joli-joli !

Depuis plusieurs jours, Shy'm est à Chennai, dans le sud de l'Inde. L’ancienne jurée de Danse avec les stars, qui avait, on s’en souvient, remporté la deuxième saison en couple avec Maxime Dereymez, publie de nombreuses photos de son séjour au pays de Bollywood.



Si la plupart des clichés font la part belle au dépaysement et aux magnifiques paysages indiens, la photo postée ce matin est plutôt d’ordre… culinaire ! Mais attention à l’indigestion, le met que Shy’m aimerait bien déguster est du genre écœurant : un cornet de glace au burger !

On s’en doute, la chanteuse est en manque de nourriture occidentale après plusieurs jours au régime indien. Tous ceux qui ont un peu voyagé savent ainsi qu’il est courant de ressentir un besoin intense et irrépressible d’aliments qui rappellent le pays d’où l’on vient. Pour Shy’m, ce sera donc une glace goût cheeseburger et visiblement, si l’on en croit la légende de la photo, le besoin est urgent : « Need this » écrit-elle. Le post a en tout cas fait réagir ses fans. Si certains trouvent tout cela « écœurant », les autres y voient parfois « des idées pour cuisiner » !

On préférera rêver à la vue des autres photos culinaires postées par l’interprète de Si tu savais un peu plus tôt dans son séjour. Entre des naans et leurs assortiments de sauces typiques de l’Inde et une glace au burger, on a déjà choisi notre camp. Et vous ?







Need this 🤤 Une photo publiée par Instashym (@instashym) le 3 Janv. 2017 à 23h21 PST





🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Une photo publiée par Instashym (@instashym) le 3 Janv. 2017 à 8h13 PST





O A T S & F R U I T S 🐎 Une photo publiée par Instashym (@instashym) le 3 Janv. 2017 à 19h25 PST





