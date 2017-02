Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Valérie Damidot, ex-danseuse de la saison 7 de Danse avec les stars n’en finit plus de nous surprendre. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, elle partage avec ses 74 000 abonnés les moments forts de son quotidien. Samedi dernier, celle qui était la partenaire de Christian Millette dans l’aventure, a partagé avec ses fans l’arrivée d’un nouveau membre dans sa famille. C’est un tout jeune cocker noir qui répond au doux nom de "Monsieur". Entre Valérie Damidot et son Monsieur, c’est vraisemblablement une grande histoire d’amour. La nouvelle famille a d’ores et déjà conquis le cœur de sa communauté sur les réseaux sociaux.

Depuis l’arrivée de Monsieur sur le fil Instagram de Valérie Damidot, les internautes l’inondent de compliments. Il faut dire que l’animatrice est vraiment passionnée par les animaux. Il y a quinze jours, elle avait malheureusement dû dire au revoir à son fidèle compagnon Teuf qui était parti rejoindre les étoiles. Une seule question nous brûle désormais les lèvres : comme Grégoire Lyonnet et son chien Jon Snow, Valérie Damidot va-t-elle ouvrir un compte Instagram consacré à Monsieur ? La réponse ne devrait pas se faire attendre bien longtemps. Restez branchés !







#petitmonsieur #welcomehome ❤🐶 Une publication partagée par val damidot (@valoulagitane) le 18 Févr. 2017 à 5h32 PST





#lafilleauxchiens #apresjarrete #passionclebs #monsieur 🐶❤ Une publication partagée par val damidot (@valoulagitane) le 18 Févr. 2017 à 9h44 PST