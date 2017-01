Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

On connaissait surtout Valérie Damidot dans son rôle de décoratrice d’intérieur, mais beaucoup moins dans celui d’apprentie danseuse. En 2016, les téléspectateurs ont eu l’opportunité de découvrir Valérie Damidot sur le parquet de Danse avec les stars au côté de Christian Millette. A l’occasion de son anniversaire – elle fête aujourd’hui ses 52 ans - (re)découvrez ses trois meilleures performances dans le programme.

1/ Tout au long de l’aventure Danse avec les stars, Valérie Damidot a souhaité se surpasser. L’animatrice a enchaîné les prestations sur diverses chorégraphies. Malgré les difficultés imposées par les juges – dont notamment une figure les yeux bandés – Valérie Damidot a donné son maximum. L’occasion pour elle de dévoiler sa personnalité mais aussi de partager une belle complicité avec son partenaire, Christian Millette. On se souvient notamment de leur valse sur "I Have Nothing" de Whitney Houston, achevée par un baiser volé…

2/ Motivée et déterminée à donner le meilleur d’elle-même, Valérie Damidot a bluffé le jury avec un chacha sur "I Will Survive" de Gloria Gaynor. Une danse qui a permis à l’animatrice de "se lâcher malgré quelques erreurs de technique", comme l’avait indiqué Chris Marquès.

3/ Comment ne pas évoquer sa première prestation ? Le 15 octobre dernier, Valérie Damidot s’élançait pour la première fois sur le parquet de Danse avec les stars sur un quickstep entraînant rythmé par la chanson "Ma sorcière bien aimée". Une première chorégraphie plutôt réussie pour l’animatrice.

Pour rappel, Valérie Damidot a été éliminée le 19 novembre après six semaines de compétition. Un parcours presque sans faute pour l’animatrice. Joyeux anniversaire !

