Voilà une nouvelle qui va ravir tous les fans de Danse avec les stars ! TF1 réserve une belle surprise à ceux qui ne peuvent assister à l’un des spectacles de la tournée 2017 et qui rêvent de revoir sur scène leurs danseurs préférés.

Le samedi 4 février à 20h55, la Une diffusera en prime-time l’un des shows de la grande tournée Danse avec les stars ! Cerise sur le gâteau, cette soirée exceptionnelle sera retransmise en direct du Zénith d’Auvergne à Clermont-Ferrand. De quoi ravir également ceux qui ont pu assister à l’une des dates de la tournée et qui veulent revoir ce spectacle plein d’humour, de glamour et de prestations endiablées !

Présenté par Laurent Ournac, ce show qui enflammera le Zénith de Clermont-Ferrand permettra au public présent dans la salle, et aux téléspectateurs de TF1, de retrouver les stars de DALS. Alizée et Laurent Maistret, gagnants respectivement des saisons 4 et 7, devraient être au rendez-vous tout comme certains danseurs professionnels incontournables tels que Grégoire Lyonnet. Le jury rassemblera de son côté Chris Marques, Jean-Marc Généreux et la chorégraphe Jaclyn Spencer.

Lancée le 7 janvier dernier à Nantes, la tournée 2017 de Danse avec les stars passera également, après Clermont-Ferrand, par Toulouse le 10 février. En février toujours, le show posera ses valises à Bordeaux le 11, à Paris du 17 au 19 ainsi qu'à Lyon les 24 et 25. La troupe se produira ensuite le 3 mars à Strasbourg et le 4 mars à Dijon.

