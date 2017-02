Danse avec les stars : le grand show du 4 février 2017

Samedi 4 février dès 20h55, des artistes emblématiques des sept saisons préparent un show exceptionnel en direct du Zénith de Clermont-Ferrand.Les couples que vous avez aimés et plébiscités depuis le lancement de l’émission de Danse avec les stars se reforment exceptionnellement pour offrir des prestations live renversantes ! Retrouvez, entre autres, Shym, Tal,Alizée, Loïc Nottet, Baptiste Giabiconi, Philippe Candeloro, Karine Ferri, Valérie Damidot, Camille Lou, Brian Joubert et le grand gagnant de la saison 7, Laurent Maistret.Lors de cette soirée, le public retrouvera tout ce qu’il aime de l’émission : des personnalités prêtes à faire le show sur les chorégraphies mythiques de nos danseurs professionnels !Le tout sous le regard attentif de nos célèbres juges, présents exceptionnellement pour l’occasion : Pietragalla, chorégraphe et danseuse étoile, Chris Marques, triple champion du monde de salsa, Jean-Marc Généreux, chorégraphe canadien multi-récompensé et, enfin, la danseuse professionnelle Fauve Hautot.Côté présentation, Sandrine Quétier et Laurent Ournac seront au rendez-vous pour vous faire vivre la fièvre du samedi soir et animer ce grand spectacle en live !