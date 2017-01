L’épreuve du « meilleur porté » sur « Murder On The Dancefloor » (Sophie Ellis-Bextor)

Les 7 couples de Stars et danseurs en lice vont se livrer à une épreuve ce samedi soir dans Danse Avec Les Stars : le meilleur porté. Tous les couples sont appelés à tour de rôle par Chris Marquès pour se présenter sur le parquet et faire leur porté. A la fin de l’épreuve, les juges délibèrent et le meilleur gagne 10 points supplémentaires. Seul le gagnant gagne des points…Restent à ce stade de la compétition : Artus et Marie Denigot - Camille Lou et Grégoire Lyonnet - Caroline Receveur et Maxime Dereymez - Florent Mothe et Candice Pascal - Karine Ferri et Christophe Licata - Laurent Maistret et Denitsa Ikonomova - Valérie Damidot et Christian Millette. Extrait du Replay de Danse avec les Stars 7 du 19 novembre 2016