Prêts à danser ? Voici la playlist Disco des années 70-80… !

Je suis sûre qu’à la maison ou chez vos amis, ce medley va vous faire bouger où que vous soyez. Impossible de rester de marbre quand on entend Gloria Gaynor et ses célèbres titres « It’s Rainning Men » et « I Will Survive » ou encore « I can’t get you out of my Head » de Kylie Minogue. Alors, vous sentez que les vibrations de ces folles années disco vous transportent ? C’est tout à fait normal ! Une danse de groupe extraordinaire nous donne l’exemple avec la troupe de la prochaine comédie musicale "Priscilla, folle du désert' à partir du 25 février 2017 au Casino de Paris. Extrait du Replay de Danse avec les Stars, le grand show du 04 février 2017