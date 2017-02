Shy’m et Maxime Dereymez, un duo sexy de choc sur une rumba et un Jazz Broadway

C’est la Team de Fauve Hautot qui ouvre le grand show avec une première danse sur une rumba et un Jazz Boradway aux rythmes d’un medley « Hot Honey Rag » et le célèbre titre de Joe Cocker « You Can Leave Your Hat On ». Un duo que l’on connait très bien puisqu’il a remporté le titre de grand gagnant de la deuxième saison de Danse Avec Les Stars. Un vrai plaisir de les retrouver en direct sur la scène du Zénith de Clermont-Ferrand. Extrait du Replay de Danse avec les Stars, le grand show du 04 février 2017