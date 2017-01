RAID Dingue : 3 bonnes raisons d’aller voir le film !

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Depuis son véritable succès dans Bienvenue chez les Ch’tis, Dany Boon jongle entre son quotidien d’acteur, réalisateur, producteur et scénariste. Doté d’un humour imparable, l’humoriste enchaîne les projets. Et le dernier en date devrait sortir dans les salles obscures le 1er février prochain. Il s’agit de la comédie Raid Dingue. Curieux de voir le film ? Voici les 3 bonnes raisons de filer au cinéma…

1/ Pour Dany Boon, évidemment.

Pour la cinquième fois de sa carrière, Dany Boon passe derrière la caméra. Après la Maison du bonheur, Bienvenue chez les Ch’tis, Rien à déclarer, Supercondriaque, le réalisateur s’attaque au quotidien des policiers du Raid. Dans ce prochain long-métrage, il incarne le personnage de l’agent Eugène Froissard, un homme plutôt misogyne et macho.

2/ Pour le duo formé entre Dany Boon et Alice Pol

Ils s’étaient déjà donnés la réplique dans Supercondriaque. Alice Pol et Dany Boon se sont retrouvés dans Raid Dingue. La comédienne jouera le rôle de Johanna Pasquali, une policière maladroite et rêveuse. Son plus grand souhait ? Intégrer l’équipe d’élite du Raid. Mais tout ne va pas se passer comme prévu...

3/ Pour le casting 5 étoiles

Comme à son habitude, Dany Boon s’entoure des meilleurs. Pour ce long-métrage, l’acteur a fait appel à Sabine Azéma, Alain Doutey, Gil Alma, Michel Blanc, Yvan Attal ou encore Florent Peyre. Après le succès de Bienvenue chez les Ch’tis, diffusé lundi 22 janvier sur TF1, nul doute que les téléspectateurs s'empressent d'aller au cinéma dès la sortie du film. Soyez au rendez-vous !

Dany Boon, c'est 25 ans d'amour !