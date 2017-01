Diversion, un show magique à ne manquer sous aucun prétexte

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Les apparences seront-elles trompeuses ? Le temps d’une soirée, les téléspectateurs vont pouvoir oublier tout ce qu’ils pensaient croire sur le monde de la magie et de l’illusion. Arthur vous donne rendez-vous le 3 février prochain pour assister à un show unique qui va bousculer toutes vos certitudes. Dès 20h55 sur TF1, dans le show DIVERSION : six magiciens spécialistes de l’illusion, de la magie de rue ou encore du mentalisme pour vous faire vivre une expérience incroyable. Découvrez vite le programme de ce show très spécial qui ne vous laissera pas indifférent grâce à cette équipe choc.



Lors de cette soirée, vous allez faire connaissance avec Caroline Marx « L’ensorceleuse », Kamel « Le Street Magicien » qui a notamment participé à la saison 7 de Danse avec les stars, Enzo « L’insaisissable », Luc Langevin « Le Scientifique », Gus « Le Manipulateur » et Fred Razon « Le Pick pocket ». L’équipe surprendra anonymes et célébrités à coups de tours tous plus bluffants les uns que les autres. Quelles surprises, les 6 magiciens réserveront-ils au public lors de cette soirée ? Pour le savoir, rendez-vous le 3 février dès 20h55 sur TF1.