Diversion : 6 maîtres de l'illusion vous entraînent dans une autre réalité  

Le temps d’une soirée, oubliez tout ce que vous croyez connaître de la magie et laissez-vous embarquer dans l’univers incroyable de Diversion : six magiciens spécialistes de l’illusion, de la magie de rue ou encore du mentalisme vont prendre le contrôle de votre télé !Caroline Marx "L’ensorceleuse", Kamel "Le Street Magicien", Enzo "L'insaisissable", Luc Langevin "Le Scientifique", Gus "Le manipulateur" et Fred Razon "Le Pick pocket" se sont donné pour mission de vous faire passer une soirée étonnante qui mêle la magie et l’humour. Sur le plateau ou dans la rue, ils vont surprendre anonymes et célébrités à coups de tours tous plus bluffants les uns que les autres !Arthur accueille nos six magiciens ainsi que plusieurs personnalités ; certaines ont été piégées en amont de l’émission et découvriront le résultat en images, d’autres le seront en live sur le plateau ! Les membres du public ne seront pas en reste : notre team de choc leur a réservé de nombreuses surprises et ils risquent de ne pas repartir les mains vides… - Diversion, vendredi 3 février à 20h55 sur TF1