Hallucinant ! Claire Keim, magicienne hors-pair, transforme Gus en Mickey  

Mesdames et messieurs, approchez-vous ! Gus le manipulateur a plus d’un tour dans son sac. Et ce soir, il décide d’en jouer à Claire Keim qui, le temps d’un coloriage, réussit l’exploit de le transformer en un véritable Mickey. Mais comment a-t-elle fait ? Avant de le savoir, il faut tout de même noter que Gus possède un don particulier : celui d’anticiper. Qu’a-t-il bien pu discerner à l’avance avant même que Claire Keim ne le pense ? Découvrez-le sans plus attendre ! — Extrait de l’émission « Diversion » diffusée le vendredi 3 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.