Ce n’est pas la taille qui compte, Kamel le magicien peut en témoigner !  

Mesdames et messieurs, approchez-vous ! Le plus célèbre des magiciens français a un tour spectaculaire à vous jouer. Dans ce numéro grandiose, Kamel le street magicien rétrécit comme jamais. « Ce n’est pas la taille qui compte » est un aphorisme qu’il a pris au pied de la lettre. Aisément et sans aucune douleur donc, Kamel réussit à changer de taille pour le plus grand bonheur de Caroline Marx, l’une de ses partenaires de scène. Incroyable ! — Extrait de l’émission « Diversion » diffusée le vendredi 3 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.