Révélation ! Sandrine Quétier et Guillaume de Tonquédec sont jumeaux  

Mesdames et messieurs, approchez-vous ! Découvrez dès à présent une prestation pleine de sensations. Sandrine Quétier et Guillaume de Tonquédec sont sollicités, ils vont être les cobayes d’une expérience des plus étranges. A l’aide d’une plume, Gus, le manipulateur, effleure le front de Sandrine qui a les yeux fermés. Il s’approche maintenant de Guillaume, qui lui aussi a les yeux fermés, mais ne le touche pas. Toutefois, ce dernier affirme avoir été caressé par la plume. Devinez où ? Au front ! Il en est de même pour le nez, le menton, etc. A chaque fois, bien qu'il n'eût été touché, Guillaume de Tonquédec a ressenti les mêmes sensations que Sandrine. Tels des jumeaux, ils se révèlent connectés ! Incroyable, non ? — Extrait de l’émission « Diversion » diffusée le vendredi 3 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.