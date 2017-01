Dr House : le fils d’Olivia Wilde a déjà une idole et non ce n’est pas sa mère

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Olivia Wilde est une militante du droit des femmes et elle ne s’en est jamais cachée. Son admiration et son soutien à la candidate démocrate Hillary Clinton, lors de la dernière campagne présidentielle, sont visibles sur son compte Instagram notamment. L’actrice prend son travail de citoyenne très au sérieux, y compris lorsqu’il s’agit de l’éducation de ses enfants. Le 8 novembre, la jeune femme était émue aux larmes en allant voter, sa fille, Daisy Josephine, tout juste née, dans ses bras. Mais Daisy n’est pas le seul enfant de la comédienne. Olivia Wilde et Jason Sudeikis sont également parents d’un petit Otis, âgé de deux ans. Et comme sa maman, lui aussi semble avoir une certaine attirance pour les personnalités fortes, militantes des droits civiques.



Aussi, Otis a déjà trouvé la personne qu’il idolâtrera pour la vie. Alors qu’on aurait pu penser qu’il prendrait sa mère comme modèle, non, le petit garçon a décidé de vouer une adoration sans limite à… Beyoncé ! Et selon les propos de Jason Sudeikis lors d’une récente interview, l’enfant est tellement fan de Queen B qu’il avait fait d’elle le thème de sa dernière fête d’anniversaire… avec l’aide de ses parents, bien sûr. "C’était génial", a déclaré le conjoint d’Olivia Wilde, lors de son passage dans l’émission "Watch what happens". "Elle lui a envoyé une photo signée pour son anniversaire, c’était adorable".