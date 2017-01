Dr House : Hugh Laurie tacle Donald Trump aux Golden Globes

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La politique a fait une apparition remarquée dimanche soir aux Golden Globes, alors que la cérémonie présentée par Jimmy Fallon récompensait les meilleurs films, acteurs, actrices ou séries de l’année – des prix décernés par l’Association hollywoodienne de la presse étrangère. Tout au long de la soirée, de nombreuses allusions et remarques cinglantes ont en effet été lancées à l’encontre de Donald Trump, le nouveau président des Etats-Unis élu en novembre dernier.

Hugh Laurie, lauréat du Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour un téléfilm ou une mini-série, a, tout comme Meryl Streep et Isabelle Huppert, taclé Donald Trump dans son discours de remerciement. Sans se départir de son traditionnel humour, le comédien devenu célèbre grâce à la série Dr House a ainsi affirmé être ravi de faire partie des gagnants "des derniers Golden Globes de l’histoire." "Je ne veux pas être sombre, mais c’est juste qu’il y a les mots ‘Hollywood’, ‘étranger’ et ‘presse’ dans le titre. Pour certains Républicains, même le mot ‘association’ est un peu louche. (…) J’accepte ce prix au nom de tous les milliardaires psychopathes du monde."

Ce Golden Globe reçu dimanche est le troisième de la carrière du comédien. Pour rafler ce prix, le célèbre Dr House a devancé, dans le cœur des votants, des pointures d’Hollywood. Il était en effet en compétition avec Christian Slater, Sterling K. Brown, John Lithgow et John Travolta.





