Dr House : Olivia Wilde change complètement de look (photo)

Actrice, mannequin à ses heures, militante, mère de deux enfants… Olivia Wilde gère d’une main de maître sa carrière professionnelle aussi bien que sa vie privée. Côté style, la jeune femme sait se montrer fatale sur tapis rouge, et un poil plus rock ou décontractée lorsqu’elle travaille ou qu’elle passe du temps en famille. Surtout, Olivia Wilde fait partie de ces femmes que l’on admire pour leur beauté naturelle et simple. Dans Dr House, il n’en fallait que peu pour accentuer son regard ou ses pommettes.



Et bien aujourd’hui, à 32 ans, la star a décidé de changer de style. Capillaire surtout. On connaissait Olivia Wilde avec ses longueurs châtain tirant sur le doré. La jeune femme a cependant décidé de tout couper, et le montre sur Instagram. Désormais, l’actrice arbore un carré droit blond platine, aux racines naturelles apparentes. Sur les photos dévoilées, dont certaines en compagnie de l’actrice Kate Mara, Olivia Wilde s’affiche la raie sur le côté, les cheveux légèrement ramenés en arrière et avec un beau rose fuschia sur les lèvres. Impossible, entre ce blond et ce rose aux lèvres, de ne pas penser à la mode des années 1980. L’actrice se montre plus rock que jamais. Sur l’un de ses clichés, la jeune femme fait elle-même référence à Debbie Harry, la chanteuse du groupe phare des années 1970 et 1980 Blondie.

Avec cette nouvelle tête, Olivia Wilde semble signer son retour sur le devant de la scène. Laquelle ? Il faudra pour cela attendre que la jeune femme décide de révéler ses plans quant à la poursuite de sa carrière.





Oh what's up, BLONDE LIFE 🤘 Une photo publiée par Olivia Wilde (@oliviawilde) le 7 Févr. 2017 à 17h27 PST





When you roll up to the party with your new look and it turns out you just single white femaled your friend you haven't seen in a year. 😂 So fun checking out the new #TiffanyHardWear collection tonight. Thanks for having us @tiffanyandco! #TiffanyPartner #iloveyoukatemara Une photo publiée par Olivia Wilde (@oliviawilde) le 7 Févr. 2017 à 19h06 PST





Wannabe Debbie Harry wannabe. Une photo publiée par Olivia Wilde (@oliviawilde) le 8 Févr. 2017 à 8h41 PST

