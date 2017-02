Dr House : Olivia Wilde, égérie d’une association militant contre la politique de Donald Trump

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Olivia Wilde n’a jamais caché ses engagements politiques. Fervente supportrice de l’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton, l’actrice a multiplié les messages en faveur du droit des femmes et des minorités, droits constamment attaqués pendant la campagne électorale par Donald Trump. Et en tant que militante, la jeune femme ne compte pas arrêter, ni se taire. Sur son compte Instagram, Olivia Wilde a publié un poster réalisé pour le compte de l’une des plus puissantes associations américaines de défense des libertés civiles, l’ACLU.



Sur l’affiche, est représentée Olivia Wilde enveloppée dans un drapeau étasunien, une tablette dans une main, et un mégaphone dans l’autre. Le slogan de l’affiche est le suivant : "Faire avancer la liberté". Ce poster, qui a été réalisé il y a plusieurs années, était une façon pour l’actrice de s’engager dans une cause qu’elle défend depuis des années. En légende du cliché, l’Américaine a expliqué toujours faire partie de l’ACLU, qui a vivement condamné il y a quelques jours le décret interdisant à certains étrangers d’entrer sur le territoire américain.



"À l’époque, Obey Giant [mouvement de street art dont est issu l’artiste Shepard Fairey, ndlr] et moi avions collaboré pour réaliser cette affiche pour le compte de l’ACLU", écrit Olivia Wilde en légende. "Ma sœur a travaillé pour eux en tant qu’avocate pendant plusieurs années, et j’ai pu voir de près à quel point ces gens travaillent pour défendre ceux qui sont vulnérables et qui n’ont pas de voix. Je suis tellement fière d’y avoir ma carte, et je vous encourage à faire de même", a-t-elle terminé son message. Et si l’esthétique du poster semble familière à certains, c’est que Shepard Fairey est également à l’origine de célèbre poster HOPE de Barack Obama dévoilé en 2008 lors de la première campagne présidentielle du démocrate.







Back in the day, @obeygiant and I collaborated on this poster for the @aclu_nationwide. My sister was a lawyer for them for several years, and I saw firsthand how hard they work to protect the vulnerable and voiceless. I'm so proud to be a card carrying member, and I encourage you to do the same. #aclu Une photo publiée par Olivia Wilde (@oliviawilde) le 30 Janv. 2017 à 8h31 PST

